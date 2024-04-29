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تشافي مدرب برشلونة

تشافي يستسلم: نريد المركز الثاني

برشلونة - د ب أ
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أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن أمله في أن ينجح فريقه في التفوق في سباق الحصول على المركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم، والحصول على مقعد في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل، وذلك حينما يستضيف فالنسيا، يوم الاثنين.

ويحتل النادي الكاتالوني المركز الثالث في ترتيب الدوري، بفارق نقطة خلف جاره في إقليم كاتالونيا فريق جيرونا، وبفارق 14 نقطة خلف ريال مدريد متصدر الترتيب، والذي اقترب من الفوز باللقب للمرة 36 في تاريخه.

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وفي حال فوزه على فالنسيا سيقفز برشلونة للمركز الثاني، وأعلن مدربه تشافي، الذي كان قد أكد بقاءه في منصبه الموسم المقبل، عن أهداف فريقه في المباريات الست المتبقية بالموسم.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي :نحن نعمل بشكل جيد، وهدفنا هو أن ننهي الموسم في المركز الثاني، نحن قريبون من ضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكننا نأمل في التواجد بكأس السوبر الإسباني.

وأضاف:تدربنا بشكل جيد للغاية، والفريق قريب من الفوز وإنهاء الموسم بشكل جيد.

وتابع تشافي: على المستوى الشخصي أنا متحمس كثيرا للبقاء لعام آخر، ولدي الكثير من الطاقة والرغبة للاستعداد للموسم المقبل.

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