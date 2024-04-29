تشافي يستسلم: نريد المركز الثاني
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن أمله في أن ينجح فريقه في التفوق في سباق الحصول على المركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم، والحصول على مقعد في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل، وذلك حينما يستضيف فالنسيا، يوم الاثنين.
ويحتل النادي الكاتالوني المركز الثالث في ترتيب الدوري، بفارق نقطة خلف جاره في إقليم كاتالونيا فريق جيرونا، وبفارق 14 نقطة خلف ريال مدريد متصدر الترتيب، والذي اقترب من الفوز باللقب للمرة 36 في تاريخه.
وفي حال فوزه على فالنسيا سيقفز برشلونة للمركز الثاني، وأعلن مدربه تشافي، الذي كان قد أكد بقاءه في منصبه الموسم المقبل، عن أهداف فريقه في المباريات الست المتبقية بالموسم.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي :نحن نعمل بشكل جيد، وهدفنا هو أن ننهي الموسم في المركز الثاني، نحن قريبون من ضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكننا نأمل في التواجد بكأس السوبر الإسباني.
وأضاف:تدربنا بشكل جيد للغاية، والفريق قريب من الفوز وإنهاء الموسم بشكل جيد.
وتابع تشافي: على المستوى الشخصي أنا متحمس كثيرا للبقاء لعام آخر، ولدي الكثير من الطاقة والرغبة للاستعداد للموسم المقبل.
-
الأزمة تتكرر.. اتحاد العاصمة يرفض مواجهة نهضة بركان بسبب خريطة المغربتكررت الأحد "أزمة القمصان" بعدما رفض اتحاد العاصمة الجزائري، حامل اللقب، خوض ... رياضة
-
غوارديولا يحذر فريقه وأرسنال من مصير ليفربولأكد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أهمية الفوز، الذي حققه فريقه على ... رياضة
-
خسارة موناكو أمام ليون تمنح باريس سان جيرمان لقب الدوريتأكد فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعدما خسر ... رياضة