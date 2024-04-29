تياغو سيلفا يعلن رحيله عن تشيلسي

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أكد تياغو سيلفا مدافع تشيلسي أنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد أكثر من 150 مباراة مع النادي اللندني.

وانضم اللاعب البالغ من العمر "39 عاما" لصفوف تشيسي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في 2020 بعقد مدته عام واحد فقط، لكنه أصبح ركيزة أساسية في دفاع الفريق أثناء فترة انتقالية في تشيلسي.

وفي موسمه الأول مع تشيلسي توج تياغو سيلفا مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

وبرحيل تياغو سيلفا، سيبقى في صفوف تشيلسي لاعبان فقط من 23 لاعبا في القائمة التي خاضت نهائي دوري أبطال أوروبا في 2021 تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل وهما ريس جيمس قائد الفرق، ونائبه بن تشيلويل.

وقال سيلفا في مقطع فيديو عبر الموقع الرسمي للنادي اللندني: تشيلسي يعني لي الكثير، لقد استهدفت في البداية البقاء هنا لموسم واحد وانتهى الأمر بأربع سنوات لي ولعائلتي.

وأضاف المدافع البرازيلي المخضرم: لقد بذلت أقصى جهد، وقدمت كل ما لدي للفريق، ولكن للأسف لكل شيء بداية ونهاية.

وتابع: ولكنها لن تكون نهاية أبدية، أتمنى أن يكون الباب مفتوحا من أجل العودة في المستقبل القريب بدور آخر مع الفريق.

وأتم تياغو سيلفا كلمته: الوداع يكون للراحلين بلا عودة، ولكنني أنوي العودة يوما ما.

وأشرك ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي اللاعب تياغو سيلفا في 22 من أول 24 مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكنه ابتعد تدريجيا عن الحسابات في الفترة الأخيرة واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في أربع مباريات متتالية خلال مارس وأبريل.