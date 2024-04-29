حلقة سابعة في مسلسل الاتحاد والهلال بحثاً عن كأس الملك

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية يوم الثلاثاء نحو جدة عندما يلتقي الاتحاد وضيفه الهلال بنصف نهائي كأس الملك، في سابع حلقة من مسلسل مبارياتهما خلال الموسم الحالي.

والتقى الفريقان في 4 بطولات خلال الموسم الجاري وهي كأس الملك سلمان للأندية العربية ودوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وأخيراً كأس الدرعية للسوبر السعودي.



واكتسح الهلال، بطل المسابقة 10 مرات، منافسه الذي احتفل بكأس الملك في 9 مرات سابقة، خلال جميع المباريات إذ حقق 6 انتصارات متتالية.

ويبدو الهلال قريباً من الفوز بكأس دوري روشن السعودي، إذ يتقدم بـ9 نقاط عن منافسه النصر مع بقاء مباراة مؤجلة للأول، وفاز بكأس الدرعية للسوبر السعودي.



وفي المقابل يدخل الاتحاد اللقاء في آخر فرصة لإنقاذ موسمه الذي كان صادمًا لجماهيره، فبعد موسم مميز العام الماضي شهد تتويجه بالدوري وكأس السوبر، قدم الفريق موسمًا باهتًا محليًا وآسيويًا بالخروج من المنافسة على لقب الدوري مبكرًا بالإضافة إلى وداع دوري الأبطال على يد الهلال من الدور ربع النهائي، وكذلك وداع كأس الملك سلمان للأندية العربية أيضاً أمام الهلال.



وبدأت مواجهات الاتحاد والهلال هذا الموسم في أغسطس الماضي ضمن دور الثمانية من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث فاز الهلال 3-1، ليلتقيا بعد ذلك في سبتمبر بالجولة الخامسة من دوري روشن حيث فاز الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة بنتيجة 4-3.



وواصل الهلال تفوقه أمام الاتحاد بـ3 انتصارات خلال 12 يومًا فقط بدأها يوم الأول من مارس لحساب الجولة 22 من دوري روشن، بالفوز 3-1 قبل أن يفوز 2-0 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا يوم الخامس من الشهر ذاته، ليكرر الفوز ذاته في الإياب يوم 12 من الشهر ذاته في جدة.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين في 11 أبريل الجاري بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث فاز الهلال 4-1.

وأكمل الاتحاد 3 أعوام منذ فاز على الهلال آخر مرة، إذ كانت في أبريل 2021 بهدفين دون رد ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي ذلك الموسم.