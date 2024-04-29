رقم جديد لدي بروين في إنجلترا
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أصبح صانع اللعب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في الموسم الحالي.
وحقق دي بروين هذا الإنجاز رغم أنه لم يشارك سوى 21 مرة فقط في موسم 2023-2024 بسبب الإصابات.
وصنع دي بروين هدفا لجوسكو غفارديول وآخر لإرلينغ هالاند ليفوز مانشستر سيتي 2 - صفر على نوتنغهام فورست، الأحد، في الدوري الممتاز.
قدم دي بروين أكثر من تمريرة حاسمة في مباراة واحدة فقط 18 مرة في الدوري الممتاز، ليتفوق على أي لاعب آخر في البطولة.
صنع دي بروين 15 هدفا في جميع البطولات حتى الآن، متقدما على بوكايو ساكا لاعب أرسنال صاحب الـ 14 تمريرة.
وقدم دي بروين ثماني تمريرات حاسمة خلال 14 مباراة في الدوري الممتاز، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، يوم الاثنين.
وصنع نجم منتخب بلجيكا خمسة أهداف في أربع مواجهات بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وواصل دي بروين تألقه وقدم 114 تمريرة حاسمة خلال 257 مباراة في الدوري الممتاز منذ انتقاله لمانشستر سيتي في 2015.
لم يحصد أي لاعب جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري أكثر من دي بروين الذي حصدها في ثلاث مواسم.
وتعد ثنائية دي بروين وهالاند من بين الأفضل في العالم، حيث صنع النجم البلجيكي 11 هدفا لزميله النرويجي بالدوري.
ولم يصنع أي لاعب لزميله في الفريق أكثر من ثمانية أهداف بالدوري الممتاز منذ بداية الموسم الماضي.
من ناحية أخرى ، ما زال إيرلينغ هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 21 هدفا.
ويتفوق المهاجم النرويجي على كول بالمر مهاجم تشيلسي بهدف وبهدفين على ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.
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