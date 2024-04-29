شكوك حول مشاركة "ثنائي بايرن".. وتوخيل بثقة: غنابري سيهز ريال مدريد

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تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي جمال موسيالا وليروي ساني، لاعبي بايرن ميونخ الألماني، في المباراة أمام ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال توماس توخيل، المدير الفني لبايرن في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين: هناك العديد من القرارات التي سيتم اتخاذها في اللحظات الأخيرة فيما يتعلق بجمال وليروي.

وأضاف أنه سيقرر بشأن موسيالا، الذي تعرض لإصابة في الركبة، وساني الذي يعاني من مشكلة في الفخذ، ذلك بعد التدريب الختامي للفريق.

ويرى توخيل أن لاعب الوسط كونراد لايمر، الذي تم استبداله هذا الأسبوع بسبب إصابة في الكاحل، لديه فرصة وقد يكون قادرا على اللعب، الثلاثاء، لكن الأمور باتت صعبة بالنسبة للمدافع ماتياس دي ليخت المصاب في الركبة ودايوت أوباميكانو المصاب في الكاحل.

وأعلن توخيل بالفعل أن سيرجي غنابري مهاجم الفريق سيشارك في المباراة بعد تعافيه من إصابته، وسيسجل في مرمى ريال مدريد.

وأضاف توخيل: مباراة قبل النهائي تلك مثل النهائي، أنها مباراة كبيرة للغاية.

والتقى الفريقان من قبل في 26 مباراة في البطولة بمسماها الجديد والقديم، ليصبحا الفريقين الأكثر مواجهة في تاريخ البطولة.