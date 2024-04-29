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غوارديولا ألفاريز
بيب في حديث مع الأرجنتيني ألفاريز خلال مباراة نوتنغهام يوم الأحد

غوارديولا: سيتي بحاجة إلى "العمل" للفوز بالدوري

مانشستر - رويترز
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يواصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الضغط على المتصدر أرسنال بعدما فاز 2-صفر على نوتنغهام فورست في ملعب الأخير الأحد لكن مدربه الإسباني بيب غوارديولا قال إنه لا يزال أمام فريقه الكثير من الجهد والعمل الجاد في سعيه للفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

وبفضل هدفين من يوسكو غفارديول وإيرلنغ هالاند بواقع هدف في كل شوط رفع فريق غوارديولا الثاني في القائمة رصيده إلى 79 نقطة من 34 مباراة بينما يملك أرسنال 80 نقطة من 35 مباراة.

وردا على سؤال حول فرص سيتي في التتويج باللقب هذا الموسم قال غوارديولا للصحفيين: من السابق لأوانه طرح هذا السؤال. وجهوا لي هذا السؤال عندما نكون في قمة الترتيب قبل آخر مباراة في الموسم.

وواصل: لكن ومع تبقي أربع مباريات فإن الأمر يبدو أنه لا يزال علينا تسلق جبل شاهق. الأمر بيدنا، إن تعادلنا في مباراة فلن نحرز لقب الدوري الممتاز.

وبينما تعثرت فرصة أرسنال في الفوز بلقب البطولة في الجولات القليلة الأخيرة من الموسم الماضي فإنه يحافظ على فرصته هذا الموسم وفاز 3-2 على توتنهام هوتسبير الأحد.

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وعن المنافس اللندني قال بيب: نحن نتمنى أن يخسر لكن لا سلطة لنا على ما يقوم به، نعم تتبقى أربع مباريات، لا أعتقد أنه سيخسر أي نقاط ونحن نعرف تحديدا ما يتعين علينا القيام به.

وفي مباراته المقبلة في الدوري سيلتقي سيتي مع ضيفه وولفرهامبتون السبت المقبل.

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