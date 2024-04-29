غوارديولا يحذر فريقه وأرسنال من مصير ليفربول

دقيقتان للقراءة

أكد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أهمية الفوز، الذي حققه فريقه على نوتنغهام فورست بنتيجة 2-صفر، يوم الأحد، في الجولة 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصرح غوارديولا عبر قناة "سكاي سبورتس، بعد المباراة: كل شيء وارد في الجولات القادمة، لقد أهدر ليفربول النقاط في المباريات القليلة الماضية، وهو أمر وارد أن يحدث لنا أو لأرسنال.

وأوضح المدرب الإسباني: تنتظرنا مباراتان ضد فولهام وتوتنهام خارج ملعبنا، ستكون مواجهات صعبة.

وتابع: كنت أفضل ألا نحصل على راحة أسبوع وأن نلعب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن في ظل الوضع الحالي فإنها فرصة مناسبة للحصول على راحة يومين أو ثلاثة للتعافي والاستعداد للمباريات النهائية التي تنتظرنا.

كما أبدى غوارديولا سعادته بعودة المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند الذي سجل الهدف الثاني في شباك نوتنغهام، قائلا: من المهم أن يعود هالاند ويهز الشباك، لقد استفاد من تمريرة كيفن دي بروين وسجل بطريقة جيدة، وسعيد بعودته لأنه لم يكن جاهزا بنسبة 100%.

وعن خوض مانشستر سيتي مبارياته بعد انتهاء مباريات منافسيه على اللقب، قال غوارديولا: الضغط هو أسلوب اللعب، فإذا أدى الفريق بشكل جيد وسيطر على المباراة سيقول الناس أننا لم نتأثر بالضغط، وإذا لم نقدم أداء جيدا سيقال أننا تأثرنا بالضغط.

وأكد غوارديولا في ختام تصريحاته: لقد عانينا أمام نوتنغهام، وكنا محظوظين لأن أرضية الملعب كانت صلبة وجافة وهو ما تسبب في إضاعة فريق نوتنغهام للفرص أمام مرمانا.

ويعتلي أرسنال قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة خلفه مانشستر سيتي 79 نقطة وله مباراة مؤجلة ثم ليفربول في المركز الثالث برصيد 75 نقطة.