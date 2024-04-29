اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بنزيمة
النجم الفرنسي غاب عن 17 مباراة حتى الآن

غيابات بنزيمة.. الفرنسي يعادل أسوأ مواسمه مع ريال مدريد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

لم يهنأ جمهور اتحاد جدة بمشاهدة الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الفريق والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022 كثيراً خلال الموسم الحالي، إذ سيغيب عن التواجد في مباراة الهلال الهامة بنصف كأس الملك يوم الثلاثاء لتكون المواجهة رقم 18 التي يغيب عنها خلال الموسم الحالي، معادلاً أسوأ أرقامه في مسيرته.

وغاب بنزيمة عن المباريات لأسباب مختلفة منها الإصابة ومنها الاستبعاد أواخر العام الماضي ومطلع الجاري.

انتقال بنزيمة إلى الاتحاد يصيب ريال مدريد بالتوتر والقلق رياضة عالمية انتقال بنزيمة إلى الاتحاد يصيب ريال مدريد بالتوتر والقلق

وغاب كريم عن 17 مباراة خلال الموسم الحالي ببطولات الدوري، كأس الملك ودوري أبطال آسيا، بينما كانت كأس الدرعية للسوبر السعودي هي البطولة التي شارك بها كاملة.

وكان بنزيمة أحد عناصر مثلث "بي بي سي" الشهير مع ريال مدريد إلى جانب كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، لكن ذلك المثلث كان منقوصاً في 18 مباراة موسم 2015-2016 بسبب غياب كريم عنها بعدما تعرض إلى 6 إصابات مختلفة خلاله، منها إصابة تمزق في العضلة الخلفية.

ريال مدريد يفقد كورتوا وبنزيمة وميليتاو أمام الأهلي المصري رياضة عالمية ريال مدريد يفقد كورتوا وبنزيمة وميليتاو أمام الأهلي المصري

وفي موسمه الأخير مع ريال مدريد غاب بنزيمة عن 14 مباراة بسبب عدة إصابات وكذلك حصوله على أيام راحة، وهذا العدد هو نفس عدد المباريات التي غاب عنها النجم الفرنسي في موسم 2017-2018 بسبب إصابتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط