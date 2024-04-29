غيابات بنزيمة.. الفرنسي يعادل أسوأ مواسمه مع ريال مدريد

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لم يهنأ جمهور اتحاد جدة بمشاهدة الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الفريق والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022 كثيراً خلال الموسم الحالي، إذ سيغيب عن التواجد في مباراة الهلال الهامة بنصف كأس الملك يوم الثلاثاء لتكون المواجهة رقم 18 التي يغيب عنها خلال الموسم الحالي، معادلاً أسوأ أرقامه في مسيرته.

وغاب بنزيمة عن المباريات لأسباب مختلفة منها الإصابة ومنها الاستبعاد أواخر العام الماضي ومطلع الجاري.



وغاب كريم عن 17 مباراة خلال الموسم الحالي ببطولات الدوري، كأس الملك ودوري أبطال آسيا، بينما كانت كأس الدرعية للسوبر السعودي هي البطولة التي شارك بها كاملة.

وكان بنزيمة أحد عناصر مثلث "بي بي سي" الشهير مع ريال مدريد إلى جانب كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، لكن ذلك المثلث كان منقوصاً في 18 مباراة موسم 2015-2016 بسبب غياب كريم عنها بعدما تعرض إلى 6 إصابات مختلفة خلاله، منها إصابة تمزق في العضلة الخلفية.



وفي موسمه الأخير مع ريال مدريد غاب بنزيمة عن 14 مباراة بسبب عدة إصابات وكذلك حصوله على أيام راحة، وهذا العدد هو نفس عدد المباريات التي غاب عنها النجم الفرنسي في موسم 2017-2018 بسبب إصابتين.