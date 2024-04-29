فالفيردي نادم على قراره أمام مانشستر سيتي

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أعرب فيدريكو فالفيردي نجم منتخب أوروغواي عن شعوره بالمرارة لعدم المشاركة في تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي فاز فيها فريقه ريال مدريد الإسباني على مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وبلغ ريال مدريد، بطل أوروبا 14 مرة من قبل، المربع الذهبي للبطولة القارية بعد التفوق على مانشستر سيتي حامل اللقب بركلات الجزاء عقب تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

واهدر الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش ركلة الجزاء الأولى لريال مدريد لكن حارس النادي الملكي أندريه لونين تصدى لركلتي جزاء من بيرناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش.

وسجل فالفيردي هدفا خلال التعادل بين الريال وسيتي 3-3 في مباراة الذهاب، لكنه لم يشارك في تنفيذ ركلات الجزاء خلال مباراة الإياب، وقد أعرب عن ندمه خلال تصريحاته اليوم الاثنين على هامش المواجهة أمام بايرن ميونخ الألماني غدا الثلاثاء في ذهاب المربع الذهبي لدوري الأبطال.

وقال فالفيردي في تصريحات صحافية: في تلك الليلة ذهبت إلى الفراش وأنا أشعر بالندم، لأنني تركت هذه العلامة في ريال مدريد، الذهاب إلى الدور نصف النهائي بهدفي، خاصة أنني أجيد تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية. لكن إذا قام بها زميل آخر في الفريق، فلا يوجد مشكلة، لكني أشعر بالمرارة.

وأضاف: أحيانا يتوجب عليك التخلي عن غرورك وكبريائك، وأن تعترف بأنك منهك للغاية وتبلغ الجهاز الفني بأنك غير مستعد لتنفيذ ركلة جزاء. أتمنى أن أشعر بأنني أقوى في المستقبل وألا يتكرر ذلك مجددا.