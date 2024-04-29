قمة "نارية" بين بايرن وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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يتطلع فريق بايرن ميونخ، الألماني، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عندما يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على أفضلية عندما يحل ضيفا على ريال مدريد في مباراة الإياب التي تقام بعد أسبوع من الآن، خاصة أن الفريق الألماني يأمل في حصد لقب هذا البطولة لإنقاذ موسمه، بعد فشله في التتويج بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها بايرن مع ريال مدريد في الدور قبل النهائي بالبطولة، علما أن بايرن ودع المسابقة في آخر مواجهتين جمعتهما في هذا الدور موسمي 2013 - 2014 و2017 - 2018، وكان بايرن نجح في التأهل في أربع من أول خمس مواجهات جمعتهما بهذا الدور.

وهذه هي المرة الحادية والعشرين التي يتأهل فيها بايرن ميونخ للدور قبل النهائي بالبطولة، ويتفوق عليه فقط فريق ريال مدريد الذي صعد للدور قبل النهائي للمرة الـ33 في تاريخه.

وكان الفريقان تمكنا من إقصاء فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في دور الثمانية، حيث تغلب بايرن ميونخ على أرسنال 3 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 4-4.

ويأمل توماس توخيل، مدرب بايرن، في الفوز على ريال مدريد ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب البطولة خاصة وأنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، ويريد أن يترك ذكرى جيدة للجماهير قبل رحيله، خاصة وأنه قاد بايرن للتأهل للدور قبل لنهائي للمرة الأولى منذ عام 2020.

ويمكن لتوخيل أن يعتمد على ألفونسو ديفيز في تشكيلة الفريق، حيث غاب عن مباراة أرسنال الأخيرة بسبب الإيقاف، ولكن تحوم الشكوك حول مشاركة كونراد لايمر (إصابة في الكاحل)، وماتيس دي ليخت (إصابة في الركبة).

ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة جمال موسيالا، الذي غاب عن مواجهة أينتراخت فرانكفورت الأخيرة بسبب مشكلة في الأوتار، فيما يمكن أن يغيب ليروي ساني عن اللقاء، في حين يستمر غياب كينغسلي كومان عن بايرن بسبب الإصابة.

في المقابل، يعرف ريال مدريد، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كيفية الفوز بمثل هذه اللقاءت الكبرى، حيث إنه يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 14 لقبا.

ويأمل أنشيلوتي في قيادة الفريق نحو التتويج باللقب من أجل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لاسيما وأن الفريق بات قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يكون جود بيلنغهام جاهزا لقيادة هجوم ريال مدريد، بعد أن غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال سوسييداد بسبب مشكلة في المعدة، كما يتوقع أن يكون رودريجو جاهزا لخوض اللقاء.

ومن المقرر أن يفتقد ريال مدريد لجهود داني كارفاخال بسبب الإيقاف، وينتظر أن يدفع أنشيلوتي بلوكاس فاسكيز بدلا منه.

وتقام مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، يوم الأربعاء، عندما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.