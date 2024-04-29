كيميتش يشيد برانغنيك.. وسط رفض جماهير بايرن

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أشاد جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ بالمدرب رالف رانغنيك المرشح لتدريب الفريق، إذ كان وراء انضمامه إلى لايبزيغ في عام 2013.

ويبحث النادي البافاري عن مدرب جديد بعد قرار الانفصال عن المدير الفني الحالي توماس توخيل يونيو المقبل، خاصة في ظل قرار تشابي ألونسو بالبقاء مع باير ليفركوزن الفائز بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، واستمرار يوليان ناغلسمان مع منتخب ألمانيا.

وتصدر مدرب النمسا رالف رانغنيك (65 عاماً) الترشيحات في الفترة الأخيرة رغم فشل تجربته الأخيرة كمدرب مؤقت مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وقال كيميتش عبر مجموعة "مونشنر ميركور" الإعلامي: أثق تماما في رانغنيك بفضل ماضيه والنجاحات التي حققها في تجاربه السابقة، لقد لعب دورا مهما معي، وكان وراء انضمامي إلى لايبزيغ في دوري الدرجة الثالثة، حيث تعرضت حينها لإصابة في الفخذ، ولم أكن أعرف هل كان بإمكاني السيطرة على هذه المشكلة لولا قراره بمنحي الوقت وهو ما ساعدني على التحسن في أجواء هادئة.

وبدا ترشيح رالف رانغنيك لتدريب بايرن ميونخ اختيارا غريبا لفئة كبيرة من جماهير الفريق لدرجة أنه ظهرت أصوات تطالب ببقاء توخيل.