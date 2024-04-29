ليفركوزن يرفض رحيل تاه مجاناً
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
رفض نادي باير ليفركوزن الألماني رحيل مدافعه الدولي جوناثان تاه بشكل مجاني، إذ وضع أمامه خيارين إما بتمديد العقد أو عرضه للبيع وذلك قبل عام من نهاية عقده مع النادي.
وقال فرناندو كارو المدير التنفيذي لنادي باير ليفركوزن عبر شبكة "سكاي سبورتس": نريد تمديد التعاقد مع تاه، والنادي لن يسمح برحيل اللاعبين مجانا، وهو ما يعني إما تمديد التعاقد أو بيع اللاعب.
وأبدى بايرن ميونخ الذي خسر لقب الدوري بعد 11 عاما متتالية لصالح ليفركوزن، اهتماه بجوناثان تاه الذي أصبح ركيزة في المنتخب الألماني تحت قيادة مدربه يوليان ناغلسمان ومن المتوقع أن يبدأ أساسيا في بطولة أمم أوروبا 2024.
وسئل كارو عن وجود مفاوضات مع بايرن ميونخ بشأن اللاعب، ليجيب قائلا: لا توجد مناقشات معنا، تحدثنا مع اللاعبين كثيراً، فهو يعلم أن إدارة النادي تريد الاحتفاظ به، ولكننا نحترم رغبته وسنرى ما إذا كان سيبقى مع ليفركوزن أم سينتقل إلى ناد آخر.
ويتطلع المدافع الدولي مع ليفركوزن للفوز بكأس ألمانيا عندما يلاقي كايزر سلاوترن يوم 25 مايو المقبل في المباراة النهائية بينما سيلعب ضد روما الإيطالي في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.
-
روما يقصي ميلان.. وليفركوزن يكتب التاريخ مجدداًكرر روما فوزه على مواطنه ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي ليبلغ إلى نصف ... رياضة
-
بعد حسم الدوري.. ليفركوزن يصطدم بوست هام "أوروبياً"توجه فريق باير ليفركوزن، المتوج مؤخرا بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ... رياضة
-
دراسة لإطلاق اسم تشابي ألونسو على أحد شوارع مدينة ليفركوزنيدرس مجلس مدينة ليفركوزن الألمانية مطالبات بإطلاق اسم المدرب تشابي ألونسو على أحد ... رياضة