وفاة المعلق الرياضي السعودي محمد رمضان
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انتقل محمد رمضان، المعلق السعودي الرياضي الشهير، يوم الاثنين، إلى رحمة الله، بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 91 عاماً.
ولطالما ارتبط المعلق السابق بالنجاحات والإنجازات التاريخية التي حققتها الرياضة السعودية، لاسيما خلال فترة تعليقه على مباريات المنتخب.
ويعتبر رمضان أحد أقدم المعلقين على مستوى الشرق الأوسط، حيث أمضى أكثر من 40 عاما خلف الميكرفون الرياضي.
مر صاحب الحنجرة الذهبية بمحطات من العمل في حياته، وتخصص في العلوم السياسية، لكن شغفه بالرياضة جعله يتجه صوب الصحافة، وعمل صحافيا ومراسلا ميدانيا ومعلقا.
ولد محمد رمضان في حارة الباب بمكة المكرمة، عانى من المرض في السنوات الأخيرة ليودع الحياة، صباح يوم الاثنين.
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