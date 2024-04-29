"قارئ شفاه" يكشف ما قاله صلاح لكلوب خلال اشتباكهما

دقيقتان للقراءة

كشف قارئ شفاه محترف ما قاله المصري محمد صلاح لمدربه الألماني يورغن كلوب أثناء اشتباكهما خلال المباراة التي تعادل فيها ليفربول 2-2 مع وست هام، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووبخ اللاعب المصري مدربه بغضب، عندما كان يستعد للمشاركة في اللقاء بالدقيقة 79، وذلك بعدما وضعه كلوب على دكة البدلاء، وتدخل زميله الأوروغوياني داروين نونيز حتى لا يتصاعد الوضع.

وقال جون كاسيدي، قارئ الشفاه المحترف، لموقع "سبورت بايبل": عندما حاول كلوب مصافحة صلاح، رد المصري تحية مدربه بشكل فاتر، وقال حينها هداف ليفربول "لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، لا شيء".

وزاد قارئ الشفاه: كان رد كلوب غامضا، مما يشير إلى أن صلاح لم يجهز بالسرعة التي أرادها المدرب، عندها اقترب منه الألماني وأثار غضب صلاح، ثم قال نجم ليفربول "سأحصل على بطاقة حمراء، بعد سبع سنوات، بعد سبع سنوات من خدمة النادي!"، ثم أبعده نونيز.

وصرح صلاح أثناء مروره بالمنطقة المختلطة الخاصة بالإعلاميين عن الواقعة مع كلوب: لو تحدثت اليوم، سأشعل حريقا.

بينما كان كلوب أكثر دبلوماسية عندما شرح الحادثة: لقد تحدثت بالفعل في غرفة خلع الملابس، وبالنسبة لي، انتهى الأمر.



ويستعد يورغن كلوب للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد ما يقرب من تسع سنوات مع الفريق.

أما صلاح البالغ من العمر "31 عاما" فيعاني خلال الفترة الأخيرة حيث سجل هدفا واحدا في آخر ست مباريات، وجلس بديلا في مباراتين خلال آخر ثلاث مباريات.