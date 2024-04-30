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كورتوا لوكاكو بلجيكا
كورتوا إلى جانب لوكاكو في مباراة دولية سابقة

استبعاد كورتوا من قائمة بلجيكا في كأس أوروبا

بروكسل - فرانس برس
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سيغيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المبتعد عن صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني منذ فترة طويلة بسبب الإصابة عن منتخب بلاده المشارك في كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا هذا الصيف، وفقا لما المدرب دومينيكو تيديسكو يوم الثلاثاء.

وعانى كورتوا (31 عاماً) من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أوائل أغسطس 2023 وتعرض لإصابة أخرى مطلع العام الجاري.

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واتسمت علاقة كورتوا بالمدرب تيديسكو (38 عاماً) بالفتور منذ يونيو 2023، بسبب قرار الأخير بعدم منحه شارة القيادة في المنتخب أمام النمسا بعد إصابة صانع الالعاب كيفن دي بروين، مفضلاً عليه المهاجم روميلو لوكاكو.

وكان كورتوا الذي خاض 102 مباراتين دولية منذ بدايته الاولى عام 2011، قد أعلن في ديسمبر الماضي تخليه عن المشاركة في كأس أوروبا بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

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