الظاهرة رونالدو يبيع حصته في كروزيرو البرازيلي

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أعلن نادي كروزيرو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم مساء الاثنين، أن الأسطورة رونالدو نازاريو وافق على بيع حصة الأغلبية التي يملكها في النادي الذي شهد ظهوره بالفريق الأول لأول مرة.

واتفق رونالدو (47 عاما) مع شركة "بي.بي.دبليو" سبورتس على بيع الحصة البالغة 90 بالمئة التي استحوذ عليها عام 2021 مقابل 70 مليون دولار من خلال شركته "تارا سبورتس" البرازيل، بينما لم يتم تقديم تفاصيل حول المبلغ الذي ستدفعه الشركة مقابل ذلك.







وساعد مهاجم برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد السابق في سداد ديون النادي البالغة 195 مليون دولار وقاد عودته إلى دوري الأضواء عام 2022 بعد ثلاثة مواسم في دوري الدرجة الثانية، ومع ذلك، أثارت النتائج السيئة الأخيرة انتقادات ودفعت بعض المشجعين إلى المطالبة برحيله.



وقال النادي في بيان: وقع رونالدو وشركة "بي.بي.دبليو" سبورتس اتفاقية للاستحواذ على جميع أسهم شركة تارا سبورتس البرازيل، الشركة التي تمتلك 90 بالمئة من نادي كروزيرو.

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وأضاف النادي أن رونالدو، الفائز بكأس العالم مع البرازيل عامي 1994 و2002، سيواصل العمل كعضو في مجلس إدارة كروزيرو بعد موافقة المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي البرازيلي على الصفقة.

وبدأ رونالدو مشواره الاحترافي مع كروزيرو عندما كان عمره 16 عاما في عام 1993 قبل أن يصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم.