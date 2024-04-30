النصر.. "ضحية" المفاجآت في كأس الملك

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عجز النصر عن الفوز بكأس الملك التي رفعها قائده ماجد عبدالله قبل 34 منذ عودتها قبل 16 عاماً، إذ كان ضحية مفاجأة غير متوقعة خلال ما مضى من نسخ البطولة.

وحقق النصر آخر ألقابه في كأس الملك عام 1990 وتوقفت البطولة حتى 2008 لكن منذ عودتها لم يستطع البطل السابق 6 مرات ملامستها بعدما خسر 4 نهائيات وخرج من البطولة بمفاجآت غير متوقعة.

وخرج النصر من ربع نهائي نسخة 2008 أمام الحزم بعدما فاز الأخير 5-6 بركلات الترجيح ليصعد إلى نصف النهائي ويلاقي الشباب الذي واصل مسيرته ليفوز بالبطولة.



وفي 2018 كان النصر ضحية مفاجأة غير متوقعة وذلك بعدما أقصاه الباطن من ربع النهائي، إذ تقدم الأخير بهدف لاعبه البرازيلي جوناثان بينيتس بعد 18 دقيقة من بداية المباراة، وحافظ عليه ليصل إلى دور الأربعة ويقابل اتحاد جدة.

ولعب الفيصلي نصف نهائي نسخة 2021 على ملعب النصر منقوصاً لمدة 81 دقيقة بعد طرد مدافعه البرازيلي إيغور روسي لكنه تحصل على ركلة جزاء قبل 9 دقائق من النهاية حولها الرأس أخضري جوليو تافاريس داخل المرمى وواصل "العنابي" طريقه ليفوز بالكأس على حساب التعاون.

وفي النسخة الماضية سجل الوحدة هدفاً في مرمى النصر عقب نحو 20 دقيقة من بداية المباراة، وقبل مرور ساعة من زمن اللعب تعرض مدافعه عبدالله الحافظ للبطاقة الحمراء لكن أصحاب الأرض عجزوا عن هز الشباك وتأهل الفريق المكّي إلى المباراة النهائية قبل خسارته أمام الهلال بركلات الترجيح.

