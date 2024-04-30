برشلونة ينقذ شتيغن ويضرب فالنسيا برباعية

1 دقيقة للقراءة

حقق برشلونة فوزا مثيرا في الدقائق الأخيرة على ضيفه فالنسيا 4-2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 47 نقطة في المركز الثامن.















وتقدم برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة 22، قبل أن يدرك فالنسيا التعادل عبر هوغو دورو في الدقيقة 27 مستفيدا من خطأ فادح لتير شتيغن، حارس برشلونة.

وفي الدقيقة 38 سجل بوبيلو الهدف الثاني لفالنسيا من ضربة جزاء، فيما أدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 82 عاد ليفاندوفسكي، ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة، ثم أكمل ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض حارس مرمى فالنسيا، جيورجي مامارداشفيلي، للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.