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لابورت سجل هدف الفوز في مباراة الفريقين الأخيرة

أحلام الخليج تصدم باختبار النصر في كأس الملك

العربية.نت
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يسعى الخليج إلى كتابة تاريخ خاص به عندما يواجه النصر بطل كأس الملك السابق في نصف النهائي يوم الأربعاء في أول وصول للفريق القادم من سيهات إلى هذا الدور خلال مشاركاته في المسابقة.

ويستضيف النصر بطل كأس الملك 6 مرات سابقة نظيره الخليج على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد أقل من 5 أيام على نهاية مباراتهما في دوري روشن السعودي والتي كسبها الأول بهدف مدافعه الإسباني إيمريك لابورت.

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ويبحث النصر عن تحقيق كأس الملك لأول مرة منذ 34 عاماً، خصوصاً بعدما باتت فرصه بالفوز بمسابقة الدوري ضئيلة للغاية إذ يتأخر بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي الهلال مع لعب الأخير مباراة أقل.

وانتهى مشوار الأصفر في دوري أبطال آسيا عند ربع النهائي بعد خسارته أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح عقب تعادلهما 4-4 بمجموع المباراتين، فيما أقصاه الهلال من نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بفوزه 2-1.

وتفوق النصر بمباراتيه أمام الخليج هذا الموسم، إذ كسبه ذهاباً 2-0 قبل تكرار الفوز يوم السبت بهدف لابورت.

ويملك بيدرو إيمانويل مدرب الخليج ذكريات جيدة مع مسابقة كأس الملك، إذ فاز بها في أول مواسمه بالسعودية عندما كان يدرب التعاون 2018-2019 وهو اللقب الأول في تاريخ النادي.

وقال إيمانويل عقب نهاية مباراة الفريقين الأخيرة: جاهزون لمواجهة النصر ونسعى لتحقيق الإنجاز، فريقي يتطوّر والدليل على ذلك عدم خسارته أخيراً سوى أمام الهلال والنصر.

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