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ديل بوسكي
فيسنتي قاد إسبانيا للفوز بكأس العالم 2010

ديل بوسكي رئيساً للجنة الإشراف على الاتحاد الإسباني

مدريد - رويترز
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أعلنت بيلار أليغريا وزيرة الرياضة الإسبانية يوم الثلاثاء أن الحكومة عينت فيسنتي ديل بوسكي المدرب السابق للمنتخب الوطني رئيسا للجنة الجديدة التي ستشرف على الاتحاد المحلي لكرة القدم بعد الاضطرابات الأخيرة بالاتحاد.

وأعلنت إسبانيا، التي ستشارك في استضافة كأس العالم 2030، الأسبوع الماضي تشكيل لجنة خاصة لإدارة الاتحاد المحلي للعبة لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" إنهما يراقبان الوضع عن كثب بقلق بالغ.

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وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من الفضائح شهدت تحقيق في فساد وإقالة رئيس الاتحاد السابق لويس روبياليس بعدما طبع قبلة غير مرغوبة على شفاه اللاعبة جيني هيرموسو خلال حفل توزيع ميداليات فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في الملعب في سيدني العام الماضي.

وقاد ديل بوسكي منتخب إسبانيا للرجال إلى لقبه الأول في كأس العالم عام 2010، قبل أن يفوز ببطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعدها بعامين.

كما فاز ديل بوسكي بلقبين لدوري أبطال أوروبا ومثلهما للدوري الإسباني خلال فترة استمرت أربعة أعوام مع ريال مدريد منذ عام 1999.

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