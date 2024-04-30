رئيس بيلاروسيا يطالب رياضيي بلاده بـ"تحطيم" منافسيهم في الأولمبياد

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دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الثلاثاء رياضيي بلاده المشاركين في أولمبياد باريس الصيف المقبل تحت علم محايد إلى "تحطيم" منافسيهم.

وقال لوكاشنكو في بيان صادر عن الرئاسة: إذا اتخذت خيار الذهاب إلى هناك تحت وضع محايد، حطّمهم، أظهر لهم أنك بيلاروسي حقيقي.

وسيشارك الرياضيون البيلاروس في الألعاب الصيفية تحت علم محايد وذلك بسبب الأزمة الروسية-الأوكرانية.



وخلال زيارته إلى منطقة موغيليف، طالبه السكان بإبداء رأيه حيال المشاركة تحت علم محايد، فقال بحسب تقرير منشور على الموقع الرسمي للرئاسة: أمر المشاركة متروك للرياضي. إذا قرّر المشاركة في الألعاب الأولمبية، سيكون أكثر شراسة، لأنكم تعرفون أهمية الحالة الذهنية والغضب في الرياضة.

تابع لوكاشنكو الذي يتولى السلطة منذ العام 1994: أنت بيلاروسي وعندما تفوز، هذه وسيلة جيدة لنا لتحطيمهم على الصعيد السياسي.

وأوقف الرياضيون الروس والبيلاروس عن الكثير من الرياضات الدولية بعد الأزمة ومُنعوا من المشاركة تحت علم بلادهم في أولمبياد باريس.