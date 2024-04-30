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بايرن لايبزيغ
بايرن خسر بطولة الدوري الألماني لأول مرة منذ 11 عاماً

قائد لايبزيغ: بايرن لن "يهيمن" على ألمانيا مجدداً

لايبزيغ - د ب أ
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لا يتوقع ويلي أوربان قائد لايبزيغ أن يعود بايرن ميونخ لفرض سيطرته سريعا على لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم مثلما كان الحال في العقد الماضي.

وكسر باير ليفركوزن احتكار بايرن على اللقب، الذي استمر في المواسم الـ11 الماضية، بعدما توج بالمسابقة للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم.

وقال أوربان لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية يوم الثلاثاء: أتوقع أن يواصل بايرن هذه العملية. مدرب جديد، تغييرات في الفريق، لا يمكنك حل المسألة بين عشية وضحاها. بايرن قوي دائما، لكن في رأيي لن يكون مهيمنا في الفترة المقبلة كما كان في السنوات العشر الماضية.

ويبحث بايرن أيضا عن مدرب جديد في الوقت الحالي، حيث يستعد توماس توخيل للرحيل عن الفريق هذا الصيف، ويعتبر رالف رانغنيك، مدرب منتخب النمسا، هو المرشح الأوفر حظا حاليا لتولي المهمة خلفا له.

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