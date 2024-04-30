لاعبا إنجلترا: صلاح يعيش "في الماضي".. ونهايته "سيئة"

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يعتقد كريس سوتون مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يعيش في الماضي وأنه المخطئ في قضية اشتباكه مع مدربه يورغن كلوب، بينما يرى ليون أوسمان أحد أساطير إيفرتون أن صلاح كتب نهاية سيئة لعلاقته مع مدربه الألماني بعد 7 سنوات من عملهما سوياً.

وتفاجأ متابعو كرة القدم حول العالم باشتباك صلاح يوم السبت الماضي مع مدربه يورغن كلوب عندما كان الأول يهم بالدخول بديلاً إلى ملعب مباراة الفريق أمام وست هام والتي انتهت بالتعادل 2-2 في لطمة قوية لآمال صلاح وبقية رفاقه بالفوز بالدوري الإنجليزي.



وقال سوتون لاعب إنجلترا السابق عبر إذاعة "بي بي سي 5": اللقطة لم تعجبني على الإطلاق، أعتقد أن صلاح هو المخطئ، يجب أن يعرف أنه مجرد فرد في مجموعة ولا يتميز عن أي لاعب آخر، والحقيقة أن مستواه لم يكن جيداً منذ بداية العام الجاري.

وواصل سوتون موجهاً حديثه لمحمد صلاح: لا يمكن العيش في الماضي، أنت كنت لاعباً رائعاً لكن اليوم ليست في مستواك المعهود، وكلوب هو الذي يتخذ القرارات وعليك احترامها.



وفي المقابل قال ليون أوزمان لاعب إيفرتون في ذات البرنامج الإذاعي: تصرف صلاح كان ينم عن عدم تقدير لزملائه اللاعبين، وكأنه يقول بأنه أفضل منهم.

وختم: إنها نهاية سيئة لرحلة كلوب وصلاح التي أمضياها سوياً في ليفربول.

وسيرحل كلوب عن ليفربول نهاية الموسم الجاري، بينما تزايدت فرص صلاح بالاستمرار وذلك وفقاً لتقرير موقع "ذا أثلتيك" المنشور مساء الاثنين.



