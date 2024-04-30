ليفاندوفسكي يطالب برشلونة بالتركيز على مباراة جيرونا

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طلب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني من فريقه التركيز على مواجهة جيرونا الأسبوع المقبل من أجل ضمان المركز الثاني والمشاركة في كأس السوبر الإسبانية الموسم القادم.

وقاد ليفاندوفسكي برشلونة إلى قلب الطاولة على ضيفه فالنسيا يوم الاثنين بعدما سجل "هاتريك" ليفوز الأول 4-2 ويرفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن جيرونا مفاجأة الموسم.



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وقال ليفاندوفسكي عقب المباراة في تصريح لمنصة "دازن": لم تكن مباراة سهلة. في الشوط الأول لم يكن لدينا مساحة كبيرة. لكن الشيء الأكثر أهمية أننا برشلونة ونحن ندرك ذلك، رغم استقبالنا هدفين إلا أنه كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة وأربعة أهداف.

وختم:"أدركنا أنه يجب أن نتحلى بالصبر في الشوط الثاني. نحن في حالة جيدة الآن وعلينا التفكير في مواجهة جيرونا.

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري متأخرا بفارق هدف واحد عن لاعب وسط ريال مدريد جود بلينغهام ولاعب فياريال ألكسندر سورلوث وثلاثة عن مهاجم جيرونا أرتيم دوفبيك.