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أنشيلوتي كروس
ريال مدريد تعادل مع بايرن على ملعب الأخير

أنشيلوتي: لاعبو ريال مدريد خيبوا أملي

ميونخ - رويترز
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أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خيبة أمله من طريقة دفاع لاعبيه خلال التعادل 2-2 مع بايرن ميونخ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وانتقد أنشيلوتي افتقار لاعبيه للشراسة بعد أن منحهم هدف فينيسيوس جونيور التقدم في الشوط الأول إذ سجل بايرن هدفين في غضون أربع دقائق في بداية الشوط الثاني ليقلب الطاولة قبل أن يتعادل فينيسيوس من ركلة جزاء.

وقال أنشيلوتي لشبكة "موفيستار بلس": النتيجة جيدة ولكن على مستوى اللعب كان بوسعنا تقديم أداء أفضل. أظهر بايرن أفضل نسخة له ونحن لم نفعل ذلك. علينا أن نتحسن في الأسبوع المقبل.

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وواصل: في الشوط الأول دافعنا ولكن بقوة قليلة، في الشوط الثاني عندما تقدموا بدأنا في الضغط أكثر قليلا ولكن ليس بما فيه الكفاية، افتقرنا إلى الشراسة. منحناهم العديد من الفرص للسيطرة على المباراة.

ودافع أنشيلوتي عن قراره باستبدال لاعب الوسط توني كروس الذي صنع الهدف الأول لفينيسيوس بتمريرة رائعة وكان بلا شك أفضل لاعب في ريال مدريد.

وقال الإيطالي إنه أجرى أربعة تبديلات في محاولة لمساعدة فريقه وعبر عن ارتياحه بتسجيل هدف التعادل الذي يعتقد أنه "ترك المواجهة مفتوحة" في مباراة الإياب في مدريد الأسبوع المقبل.

وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: كان جود بيلنغهام يعاني من شد عضلي، ولعب توني كروس مباراة مذهلة، لكن الخطة كانت تتمثل في محاولة استعادة السيطرة على المباراة من خلال الدفع بدماء جديدة.

وختم: كما هو الحال دائما، في هذه المرحلة من الموسم، لدينا فرصة رائعة للعب في نهائي آخر. إنها مباراة متكافئة ضد فريق عظيم. ستكون 90 دقيقة أخرى من المعاناة ولكن في أجواء نعرفها جيدا ونطلب مؤازرة الجماهير.

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