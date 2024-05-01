أنمار يقدم أصواته للؤي ناظر

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أكد أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد تقديم الأصوات التي يملكها في الجمعية العمومية لصالح لؤي ناظر الذي أعلن تقدمه للترشح لرئاسة النادي يوم الأربعاء.

وكان ناظر، الرئيس السابق لاتحاد جدة، أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء نيته الترشح لرئاسة شركة الاتحاد غير الربحية، ليخلف أنمار الحائلي الذي استلم دفة الفريق الغربي منذ 2019.

وزكي أنمار الحائلي وإدارته في 2019 لقيادة الفريق الغربي لينهي فترته الممتدة 4 أعوام ويتقدم مجددا الصيف الماضي ويفوز برئاسة النادي.

واستطاع الفريق تحت إدارة أنمار الحائلي الفوز ببطولتي الدوري والسوبر الموسم الماضي فيما حل الفريق وصيفا لبطولة السوبر من العام الحالي والدوري للموسم قبل الماضي.