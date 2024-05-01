أوسيك وفيوري.. 4 ألقاب تنتظر الفائز في "حلبة النار"
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
يستقبل "كينغدوم أرينا نزال "حلبة النار" المنتظر يوم 18 مايو المقبل بين بطلي العالم في الوزن الثقيل الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري.
وسيكون النزال هو الأول الذي يتنافس فيه الملاكمان على 4 أحزمة عالمية وأيضا بسجل خال من الهزائم للطرفين.
وسبق لكلا الملاكمين النزال في السعودية، إذ تغلب أوسيك على جوشوا في أغسطس 2022 بجدة بينما هزم تايسون فيوري منافسه الكاميروني فرانسيس نغانو في أكتوبر من العام الماضي.
-
فبراير 2024.. فيوري يواجه أوسيك على 4 أحزمة في الرياضأعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، يوم الخميس، أن تايسون ... رياضات متنوعة
-
"Kingdom Arena" يستضيف نزال أوسيك وفيوري في موسم الرياضأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يوم الجمعة إقامة نزال بين ... رياضات متنوعة
-
جوشوا يسرق لحظات أوسيكفيديو الرياضة