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فيرنر توتنهام
فيرنر سجل هدفين مع توتنهام

إصابة تنهي إعارة الألماني فيرنر مع توتنهام

لندن - د ب أ
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سيفتقد فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، لجهود تيمو فيرنر في مباراة تشيلسي، بعدما تأكد غيابه عن الفريق لنهاية الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة.

واضطر فيرنر للخروج من المباراة التي خسرها الفريق أمام أرسنال 2 - 3 يوم الأحد الماضي، ولا يتوقع أنجي بوستيكوغلو أن يلعب اللاعب المعار من لايبزيغ حتى نهاية الموسم.

وقال بوستيكوغلو عن فيرنر : نعم، هذا ليس جيدا لسوء الحظ. عانى من بعض المشاكل بعد المباراة في أوتار الركبة، يتبقى فقط لنا أسبوعين ونصف الأسبوع، لذلك سيغيب عما تبقى من مباريات لهذا الموسم.

وسجل فيرنر هدفين وصنع ثلاثة أهداف في 14 مباراة شارك بها منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي، بينما يملك النادي خيار التعاقد معه بشكل دائم.

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