إغلاق مدرج أتلتيكو الجنوبي بسبب "العنصرية"

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أمر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أتلتيكو مدريد بإغلاق المدرج الجنوبي جزئيا لمباراتين بعدما تعرض نيكو وليامز لاعب أتلتيك بلباو لإهانات عنصرية في مواجهة الفريقين بدوري الدرجة الأولى يوم السبت الماضي.



وأوقف الحكم خوان مارتينيز مونويرا المباراة في الدقيقة 36 تفعيلا لبروتوكول رابطة الدوري لمكافحة العنصرية بعدما سمع هتافات مسيئة ضد اللاعب الإسباني الدولي (21 عاما) المولود لأبوين من غانا.



كما تقرر تغريم أتلتيكو، الذي لم يرد على طلب رويترز للتعليق 20000 ألف يورو، ويمكنه الاستئناف خلال 10 أيام





وقال الاتحاد في بيان يوم الثلاثاء إن الجزء المغلق من المدرجات لابد أن يعرض رسالة تدين العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في كرة القدم وتدعم اللعب النظيف.



وبعد دقائق من التعرض لإهانات عنصرية، سجل وليامز هدفا وركض أمام المدرج الجنوبي وأشار إلى ساعده في إشارة للون بشرته.

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