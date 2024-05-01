الأهلي يبحث عن فوزه الأول على ضمك منذ 1596 يوماً

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يستضيف أهلي جدة نادي ضمك يوم الخميس أملا في كسر سلسلة التعثرات أمام الفريق الجنوبي ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ويهدف الأهلي إلى الابتعاد بالمركز الثالث عن ملاحقيه التعاون والاتحاد لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، يهدف لذلك عندما يستضيف ضمك في مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

ولم يعرف الفريق المضيف الفوز على ضيفه سوى في مباراة واحدة من أصل 7 مواجهات جمعتهما منذ موسم 2019-2020 عند صعود ضمك الأول ومنذ ذلك الحين تعرض الفريق الغربي لثلاث هزائم وتعادل مثلها.

وفي مواجهة الفريقين الأولى في ديسمبر 2019 قبل 1596 يوماً اكتسح الأهلي ضمك 5 – 1 بثنائية دجانيني تفاريس وحسين المقهوي والبرازيلي لوكاس ليما وعلي الأسمري بينما أحرز المغربي زكريا حدراف الهدف الوحيد.

وبدأ ضمك سلسلة انتصاراته المتتالية من مباراة الإياب ليعبر الأهلي بثنائية الأرجنتيني إيميليو زيلايا مقابل هدف وحيد للسوري عمر السومة.

وفي الموسم اللاحق نجاوز ضمك الأهلي ذهابا وإيابا، ففي المباراة الأولى هزم الفريق الأحمر ضيفه 4 – 3 بثنائية لزيلايا وهدفي للجزائري فاروق شافعي ومازن أبو شرارة فيما أحرز الغاني صامويل أوسو ثنائية وهدف واحد للصربي فييسا لفريق الأهلي.

وفي الغياب كرر ضمك تفوقه بنتيجة 3 – 1 بجدة، حينها سجل زيلايا ثنائية جديدة ومنصور حمزي بينما أحرز عبدالرحمن غريب الهدف الوحيد للأهلي.

وغابت النقاط الثلاث عن الفريقين منذ انطلاق موسم 2021 – 2022، إذ تواجها 3 مرات بعد غياب الأهلي عن مواجهات موسم 2022 – 2023 لهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى "يلو"، ففي مباراتي الموسم آنذاك تعادلا ذهابا وإيابا بالنتيجة نفسها 1 – 1 بينما تقدم الأهلي بثنائية بهدفي عبدالباسط هندي وسميحان النابت في مباراة الذهاب من الموسم الحالي قبل أن يعود ضمك إلى اللقاء بهدفي الجزائري فاروق شافعي والروماني نيكولاي ستانشيو.