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سيكون النهائي الخامس عشر للنصر

النصر يهزم الخليج ويضرب موعداً مع الهلال في النهائي

العربية.نت
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بلغ النصر نهائي كأس الملك للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعدما تغلب على الخليج 3 - 1 في نصف نهائي البطولة يوم الخميس.

وتقدم النصر عن طريق البرتغالي كرستيانو رونالدو قبل أن يزيد السنغالي ساديو ماني الفارق في النتيجة بتسديدة من ركلة جزاء ليعود بعدها الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات ويضيف ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لفريقه، ليصرب مع فريقه موعدا مع الهلال في نهائي البطولة..

وسيكون هذا النهائي هو الـ15 للنصر بعدما سبق له اللعب في نهائي نسخ 1976 و1971 و1973 و1974 و1976 و1981 و1986 و1987 و1989 و1990 و2012 و2015 و2016 و2020.

وسبق للنصر الفوز بالبطولة 6 مرات في أعوام 1974 و1976 و1981 و1986 و1987 و1990.

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