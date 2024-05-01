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الهلال يهزم الاتحاد و"النقص" ويبلغ نهائي كأس الملك

العربية.نت
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تأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك بفوزه المثير على اتحاد جدة 2 -1 اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي للبطولة، في ثالث وصول له إلى المباراة الختامية على التوالي.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة ألغى الحكم هدفا مبكرا للاتحاد سجله المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، قبل أن ينجح ميتشائيل في تسجيل هدف السبق للهلال في الدقيقة 25 مستفيدا من تمريرة زميله مالكوم.

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وتعرض الهلال لصدمة قوية قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول لطرد لاعب وسطه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد تدخل عنيف ضد أحمد الغامدي، حيث استعان الحكم بتقنية الفيديو قبل إشهار البطاقة الحمراء.

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وأدرك عبد الرزاق حمد الله التعادل لاتحاد جدة بعد تمريرة من أحمد الغامدي في الدقيقة 68، لكن قبل تسع دقائق من النهاية ورغم النقص العددي تمكن سعود عبدالحميد من تسجيل هدف الفوز للهلال، ليضمن وصول فريقه إلى المباراة النهائية.

وهذا هو فوز الهلال السابع على الاتحاد في الموسم الحالي، إذ أقصاه من بطولات كأس الملك سلمان للأندية العربية، دوري أبطال آسيا، كأس الدرعية للسوبر السعودي وهزمه مرتين في دوري روشن السعودي.

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