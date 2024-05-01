بعد ترشح لؤي ناظر.. هل يفعلها أنمار؟

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وعد أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة مطلع أبريل الماضي بمنح صوته لمن يقدم ترشحه لرئاسة النادي وذلك قبل شهر من إعلان لؤي ناظر يوم الأربعاء عزمه العودة لكرسي الرئاسة الذي ترجل عنه عام 2019.

وأعلن ناظر نائب ورئيس اتحاد جدة السابق عبر حسابه الرسمي على "إكس" عزمه الترشح لرئاسة النادي الغربي الصيف المقبل بعد نهاية فترة مجلس الإدارة الحالي.

وكُلِف ناظر برئاسة اتحاد جدة بين نوفمبر 2018 وحتى نهاية ذلك الموسم، قبل أن يفوز أنمار الحائلي برئاسة النادي مدة 4 أعوام بالتزكية، وفي الصيف الماضي فاز بالانتخابات على حساب منافسه وليد الشهري.

وقال الحائلي في تصريحات إعلامية مطلع الشهر الماضي أن استمراره كرئيس للنادي في الوضع الحالي يعتبر صعب للغاية، مشيراً إلى أنه سيمنح صوته لمن أراد دخول الانتخابات.

ودخل لؤي ناظر مجلس إدارة اتحاد جدة في 2018 نائباً للرئيس حينها نواف المقيرن قبل أن يستقيل من منصبه ويتم تكليف الأول برئاسة النادي، إذ كان الفريق يحتل المركز الأخير بين فرق الدوري السعودي للمحترفين.

وأبرم ناظر عدة صفقات في فترة الشتاء أبرزها الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي قدم من غريميو البرازيلي مصاباً بيده، وبعد فترة غياب طويلة كان أحد أبطال فوز الفريق بدوري روشن السعودي الموسم الماضي وكأس السوبر.

ونجح الفريق تحت رئاسة لؤي بالخروج من منطقة الهبوط، كما بلغ نهائي كأس الملك الذي خسره أمام التعاون 2-1، ووصل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا ذلك العام.