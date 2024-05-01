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فينيسيوس كيم مين جاي
فينيسيوس تلاعب بكيم مين جاي في مباراة الثلاثاء

توخيل يهاجم "ضحية فينيسيوس": تسرعه أحبط بايرن

العربية.نت
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يعتقد توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني كرة القدم أن كيم مين جاي، مدافع الفريق، "كان متسرعا للغاية " في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وأنه يتحمل مسؤولية الهدفين اللذين تلقاهما الفريق في المباراة التي أقيمت الثلاثاء.

وافتتح الريال التسجيل بعدما قام توني كروس صانع الهدف وفينيسيوس جونيور، مسجل الهدف بمفاجأة كيم.

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وقال توخيل : قام بالحركة الأولى أمام فينيسيوس جونيور مبكرا جدا في الهدف الأول، وتعرض لتمريرة توني كروس. تكهن بالتمريرة ولم يكن شرسا بما يكفي.

وتمكن بايرن من قلب النتيجة وتقدم 2 - 1، ولكن المدافع كيم قام بجذب رودريغو داخل منطقة الجزاء وسجل فينيسيوس هدف التعادل للريال من ركلة الجزاء.

وأضاف المدرب :في الهدف الثاني، لسوء الحظ كان خطأ آخر. كنا خمسة لاعبين ضد اثنين، كان لدينا أفضلية عددية. لم يكن هناك حاجة للدفاع بعدوانية.

وانتقل كيم من نابولي إلى بايرن في الصيف الماضي مقابل ما يقرب من 50 مليون يورو.

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