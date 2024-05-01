روبليف ينهي الحلم التاريخي لألكاراز في بطولة مدريد

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واصل الروسي أندريه روبليف المصنف الثامن عالميا مسيرته القوية في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بالتأهل للدور قبل النهائي، يوم الأربعاء.

وصعد روبليف بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا وحامل لقب البطولة في العامين الماضيين بنتيجة 4 / 6 و6 / 3 و6 / 2 بعد مباراة امتدت ساعتين ضمن منافسات دور الثمانية.

وبخروجه من البطولة ، حُرم ألكاراز من إنجاز تاريخي بأن يصبح أول لاعب يحقق اللقب في مدريد ثلاثة أعوام متتالية، مكتفيا بلقب وحيد حققه هذا العام في إنديان ويلز خلال أوائل مارس الماضي.

أما روبليف ينتظر في قبل النهائي الفائز من مواجهة الأميركي تايلور فريتز ضد الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، ساعيا للفوز بلقبه الثاني في العام الجاري 2024 بعدما فاز بلقب بطولة هونغ كونغ.