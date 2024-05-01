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سجل رونالدو مع جميع الأندية في نصف نهائي الكأس

رونالدو.. بصمة مستمرة في نصف نهائي الكأس

دبي - أحمد المصعبي
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اعتاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو وضع بصمته في الدور نصف النهائي من بطولات الكؤوس المحلية التي خاضها خلال مسيرته.

وأحرز رونالدو ثنائية في فوز فريقه على الخليج 3 – 1 في نصف نهائي كأس الملك ليضرب النصر موعداً مع الهلال في نهائي البطولة.

وعرف رونالدو أول نصف نهائي كأس محلية كبرى مع مانشستر يونايتد في 2004 حينها تجاوز فريقه أرسنال في الدور نفسه دون مساهمة تهديفية منه، وفي العام التالي وضع البرتغالي بصمته في نصف النهائي لأول مرة بعدما تجاوز فريقه نيوكاسل وحينها سجل هدفا وصنع اثنان، ليكون هدفه في مرمى واتفورد في نسخة كأس 2007 هو آخر ما سجله في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ومع ريال مدريد الإسباني، كانت تقام مباريات دون نصف النهائي من ذهاب وإياب فشارك في مباراتي إشبيلية في نصف نهائي 2011 دون مساهمة، ومباراتي برشلونة في 2013 حينها لم يسجل ذهابا وأحرز ثنائية إيابا، وكذلك مواجهتي نصف نهائي 2014 أمام أتلتيكو مدريد عندما سجل إيابا ثنائية.

وبقميص يوفنتوس الإيطالي، سجل رونالدو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا هدفا أمام ميلان في 2020، وسجل ثنائية في الدور نفسه في النسخة اللاحقة أمام إنتر ميلان.

وفي موسمه الأول مع النصر لعب رونالدو نصف نهائي كأس الملك من النسخة الماضية وخسر الفريق حينها من الوحدة بهدف دون رد.

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