عصام عبدالفتاح: الهلال استحق ركلة جزاء بمباراة الاتحاد

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أكد الحكم المصري الدولي، عصام عبدالفتاح، أن حكم مباراة اتحاد جدة والهلال لم يمنح الصربي ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء في الشوط الثاني خلال لقاء الفريقين في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء.

وقال عبدالفتاح لـ"في المرمى": ميتروفيتش كان يريد حماية الكرة عندما وضع قدمه وبالفعل لمسها، وكان هناك تدخل بإهمال من لاعب الاتحاد، وحينها كان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء.



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وواصل: إلغاء هدف عبدالرزاق حمدالله الأول كان قراراً صحيحاً، وكذلك طرد الصربي سيرجي ميلنكوفيتش-سافيتش.

وختم عبدالفتاح: قرار حكم المباراة إلغاء هدف مالكوم في الشوط الأول صحيح لأن ياسر الشهراني كان متسللاً، أما لقطة عبدالرزاق حمدالله في الشوط الأول ومطالبته بركلة جزاء فهي لا تستحق ذلك.