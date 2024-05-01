اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

عصام عبدالفتاح: الهلال استحق ركلة جزاء بمباراة الاتحاد

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكد الحكم المصري الدولي، عصام عبدالفتاح، أن حكم مباراة اتحاد جدة والهلال لم يمنح الصربي ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء في الشوط الثاني خلال لقاء الفريقين في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء.

وقال عبدالفتاح لـ"في المرمى": ميتروفيتش كان يريد حماية الكرة عندما وضع قدمه وبالفعل لمسها، وكان هناك تدخل بإهمال من لاعب الاتحاد، وحينها كان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء.

الهلال يهزم الاتحاد و"النقص" ويبلغ نهائي كأس الملك رياضة الهلال يهزم الاتحاد و"النقص" ويبلغ نهائي كأس الملك
مادة اعلانية

وواصل: إلغاء هدف عبدالرزاق حمدالله الأول كان قراراً صحيحاً، وكذلك طرد الصربي سيرجي ميلنكوفيتش-سافيتش.

وختم عبدالفتاح: قرار حكم المباراة إلغاء هدف مالكوم في الشوط الأول صحيح لأن ياسر الشهراني كان متسللاً، أما لقطة عبدالرزاق حمدالله في الشوط الأول ومطالبته بركلة جزاء فهي لا تستحق ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
اتهامات لصادق خان بفقدان السيطرة على لندن بفعل انتشار جرائم السكاكين اتهامات لصادق خان بفقدان السيطرة على لندن بفعل انتشار جرائم السكاكين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط