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ترأس ناظر النادي الغربي في موسم 2018 - 2019

لؤي ناظر يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد جدة

العربية.نت
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أعلن لؤي ناظر رئيس نادي اتحاد جدة السباق ترشحه لرئاسة الشركة غير الربحية يوم الأربعاء خلفا للإدارة السابقة برئاسة أنمار الحائلي.

ونشر لؤي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": أعلن رغبتي في الترشح لرئاسة نادي الاتحاد للموسم القادم. وسوف أتقدم رسمياً غداً لمجلس إدارة النادي ووزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة بطلب السماح لي الاطلاع على جميع المعلومات المتوفرة لديهم لتقييم الأوضاع الحالية مع الجهات المختلفة والاستعداد للموسم القادم - في حالة الفوز بالانتخابات - مع استعدادي الكامل للتوقيع على اتفاقيات حفظ السرية. وكذلك سأطلب الاجتماع مع الإدارة التنفيذية للنادي للتعرف عليهم والنقاش معهم فيما يخص التحضيرات للموسم القادم بشكل خاص. وأتطلع لتكوين مجلس إدارة جديد يشمل دماء شابة جديدة يستحق احترام الجميع وقادر على تفعيل دور الشركة غير الربحية.

وسبق لناظر رئاسة النادي الغربي لفترة قصيرة بين نوفمبر 2018 ومايو 2019 كما ترأس الاتحاد السعودي للجودو 3 أعوام في 2013 وتشكيله عضوا في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية ونائبا لرئيس مجلس إدارة اللجنة نفسها.

وأسس لؤي ناظر شركة "ناظر" ويرأس مجلس إدارتها المختصة في مجالات التأمين الصحي وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية، ويرأس أيضا مجلس إدارة شركة أخرى متخصصة في مجال التأمين الصحي.

وحصل لؤي ناظر على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا في 1987 ويملك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة نفسها وحصل على الدكتوراه الفخرية في الرسائل الإنسانية من أميركا في 2005.

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