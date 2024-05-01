ليفركوزن يواجه روما في مباراة ثأرية بنصف نهائي الدوري الأوروبي

4 دقائق للقراءة

يتجدد اللقاء مرة أخرى في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث سيستضيف استاد أولمبيكو مباراة الذهاب بين روما وباير ليفركوزن يوم الخميس.

ويسعى فريق ليفركوزن، المتوج مؤخرا بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للثأر من خسارته في الدور قبل النهائي في نسخة الموسم الماضي، للتأهل للمباراة النهائية حيث سيواجه الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين مارسيليا الفرنسي وأتالانتا الإيطالي.

في المقابل، يمتلك روما رصيدا وافرا من الخبرة المكتسبة من مشاركاته الأوروبية الأخيرة.

وتمكن فريق روما من التأهل للدور قبل النهائي بعدما تغلب على مواطنه ميلان الإيطالي 3 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

وباتت هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يصعد فيها فريق روما للدور قبل النهائي في البطولات الأوروبية، والأولى للفريق بدون مدربه السابق جوزيه مورينيو.

وتمكن مورينيو من قيادة روما للفوز على ليفركوزن بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي من نسخة الموسم الماضي، قبل أن يخسر لقب البطولة أمام إشبيلية الإسباني، وذلك بعد 12 شهرا فقط من التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ولم يتمكن أي فريق إيطالي من التتويج بلقب الدوري الأوربي منذ تغيير اسمه من كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2009، ولكن كانت القرعة رحيمة بناديي روما وأتالانتا حيث ابتعدا عن مواجهة بعضهما البعض في الدور قبل النهائي، ومن الممكن أن يلتقيان في النهائي.

ويسعى دانيلي دي روسي، المدير الفني لروما، لقيادة الفريق نحو التأهل للمباراة النهائية، ويساعده في ذلك الأرقام الجيدة التي حققها مع الفريق منذ توليه المسؤولية بشكل مؤقت خلفا لجوزيه مورينيو في يناير الماضي.

وخاض روما 20 مباراة تخت قيادة دي روسي ، تمكن من الفوز في 13 مباراة وخسر في ثلاث مباريات فقط.

ومدد دي روسي مؤخرا تعاقده مع النادي، ويهدف حاليا لإنهاء الموسم من خلال التتويج بلقب الدوري الأوروبي وإنهاء الدوري الإيطالي في المراكز الخمسة الأولى، وبالتالي ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومازال روما يتواجد في المركز الخامس، أمام أتالانتا، ولكن بعد التعادل 2/2 مع نابولي في الجولة الماضية مازال لدى روما الكثير للقيام به.

وتعادل ليفركوزن مع شتوتغارت 2 - 2 في آخر مبارياته، ولكن موقفه في الدوري المحلي يختلف تماما عن موقف روما، حيث توج ليفركوزن بلقب البوندسليغا قبل عدة جولات من نهاية المسابقة.

كما أن الفريق لم يخسر في الـ46 مباراة التي خاضها هذا الموسم في كافة المسابقات، والتي شهدت فوزه في 38 مباراة.

حقق باير ليفركوزن أرقاما قياسية جديدة حتى الآن هذا الموسم، حيث حصد 81 نقطة في الدوري وسجل 77 هدفًا.

كما ينتظر أيضا فريق ليفركوزن خوض المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن، حيث يهدف الفريق لتتويج بثلاثية تاريخية، كما لايزال أمام الفريق هدف في الدوري وهو إنهاء الموسم بدون خسارة ليصبح أول فريق ينهي البوندسليغا بدون خسارة.

وفي مباراة أخرى يستضيف فريق مارسيليا الفرنسي، نظيره أتالانتا الإيطالي بحثا عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية، حيث ستكون هذه هي أول مباراة رسمية تجمعهما على مدار تاريخهما.

ويدخل مارسيليا المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تفادى الخسارة في آخر أربع مباريات في كافة المسابقات، كما استعاد الفريق ذاكرة الانتصارات بفوزه على لانس يوم الأحد بعد تعادلين متتاليين.

في المقابل يدخل أتالانتا المباراة، بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية كان آخرها الفوز على إمبولي بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي.

ويملك فريق مارسيليا تاريخا كبيرا في الدوري الأوروبي حيث احتل المركز الثاني في البطولة ثلاث مرات، وكان آخر ظهور له في المباراة النهائية في موسم 2017 - 2018.

في المقابل، يتواجد أتالانتا للمرة الأولى في تاريخه في الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.