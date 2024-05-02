الهلال أمام التعاون للاقتراب من حسم دوري روشن السعودي

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يبحث الهلال عن الفوز على التعاون يوم الجمعة في المرحلة الثلاثين والاقتراب أكثر من حسم لقب دوري روشن السعودي.

ويعتلي الهلال صدارة الترتيب برصيد 80 نقطة من 28 مباراة، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي، متقدماً بفارق تسع عن النصر الثاني الذي لعب مباراة أكثر، ما يعني أنه يحتاج لسبع نقاط من مبارياته المتبقية لحسم اللقب رسمياً.

واستعاد الهلال توازنه سريعاً بعد الاقصاء من نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، ففاز على الفتح 3-1 في المرحلة الماضية، كما تغلّب على الاتحاد للمرة السابعة هذا الموسم في عقر دار الأخير 2-1 في نصف نهائي الكأس.

ويبقى للهلال ست مباريات أمام التعاون، الأهلي، الحزم، النصر، الطائي والوحدة.

ويقدم الهلال مستوى لافتا في الدوري، حيث فاز 26 مرة وتعادل مرتين دون أن يعرف طعم الهزيمة، علماً أنه الأقوى هجومياً (86) ودفاعياً (18) في الدوري.

في المقابل يرغب التعاون، رابع الترتيب، في مواصلة الانتصارات لكنه يفتقد لمهاجمه البرازيلي جواو بيدرو بسبب تراكم الانذارات.