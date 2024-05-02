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سجل بنزيمة 11 هدفا مع الاتحاد

بنزيمة يكمل فحوصاته في ريال مدريد

العربية.نت
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أعلن نادي اتحاد جدة يوم الأربعاء إجراء مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة المزيد من الفحوصات في عيادة نادي ريال مدريد الإسباني بعد الاتفاق بين الناديين.

ونشر الفريق الغربي على صفحته بمنصة "إكس": على ضوء التواصل بين الجهاز الطبي بناديي الاتحاد وريال مدريد للتشاور حول إصابة الفرنسي كريم بنزيمة والتي تسببت في غيابه خلال فترات من هذا الموسم عن المشاركة مع الفريق في مباريات هامة فقد تم الاتفاق على إجراء اللاعب المزيد من الفحوصات في عيادة نادي ريال مدريد لدى الطبيب نفسه الذي أشرف عليه الأعوام الماضية.

بنزيمة يكمل فحوصاته في ريال مدريد رياضة بنزيمة يكمل فحوصاته في ريال مدريد

وبحسب "ترانسفيرماركت" فإن بنزيمة غاب عن 18 مباراة عن فريقه اتحاد جدة في الموسم الحالي بمختلف المسابقات بينما شارك في 27 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.

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