حافلة باريس تغادر وتترك مبابي"وحيداً"

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غادرت حافلة نادي باريس سان جيرمان ملعب مباراة الفريق أمام دورتموند بدون النجم كيليان مبابي بعد الخسارة أمام صاحب الأرض.

وخسر باريس سان جيرمان أمام دورتموند بهدف دون رد سجله نيكلاس فولكروغ على يلعب الفريقان إيابا يوم الثلاثاء المقبل.

وينتظر أن يعلن النادي رحيل نجمه الأول رسميا في الصيف المقبل بعدما أبلغ الأخير الإدارة عدم رغبته بالتجديد قبل أن يعلن لاحقا انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني.

وبحسب "لو باريزيان" الفرنسية فإن مبابي لم ينضم إلى زملائه في الحافلة لخوضه فحص منشطات تلا مباراة الفريقين إلا أن اللاعب التحق بهم في المطار بسيارة خاصة.