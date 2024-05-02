دورتموند يهزم باريس في ذهاب نصف نهائي "الأبطال"

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تقدم بوروسيا دورتموند الألماني خطوة نحو التأهل للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على باريس سان جيرمان 1 - صفر.

وتغلب دورتموند 1 - صفر على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وتقمص نيكلاس فولكروغ دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 36، فيما عجز لاعبو الفريقين عن ترجمة الفرصة السهلة التي سنحت لهم إلى أهداف طوال الفترة المتبقية من اللقاء.

وبات يكفي دورتموند التعادل في لقاء الإياب، الذي يقام على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء القادم، من أجل الصعود لنهائي المسابقة التي توج بها الفريق الألماني عام 1997.

في المقابل، أصبح يتعين على سان جيرمان الفوز بفارق هدفين على منافسه إيابا، إذا أراد استمرار محاولته للفوز باللقب الأوروبي المرموق للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حال انتهاء مباراة العودة بفوز سان جيرمان بفارق هدف وحيد، سوف يحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي، ثم إلى ركلات الترجيح في حال استمرار فارق الهدف.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في الأول من يونيو القادم، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي جرت على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ يوم الثلاثاء، انتهت بالتعادل 2 - 2، ليتأجل حسم الصعود بينهما لمباراة الإياب في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأربعاء القادم.