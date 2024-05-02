رانغنيك يرفض تدريب بايرن ويقرر البقاء مع النمسا

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رفض رالف رانغنيك المدير الفني لمنتخب النمسا عرضا يصبح بمقتضاه مدربا لبايرن ميونخ الألماني الصيف المقبل، بحسب ما أكد اتحاد الكرة النمساوي يوم الخميس.

وذكر اتحاد الكرة النمساوي في بيان أن رانغنيك قرر البقاء مع المنتخب الوطني بعد كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، ولن يتولى تدريب النادي البافاري.

وقال رانغنيك "أنا مدرب منتخب النمسا بكل قلبي، المنصب يمنحني قدرا هائلا من السعادة وأنا مصمم على الاستمرار بنجاح في الطريق الذي اخترناه".

وأضاف "هذا ليس رفضا لبايرن، لكن قرارا في صالح فريقي وأهدافنا المشتركة، تركيزنا الكامل ينصب على يورو 2024، سنفعل كل ما بوسعنا للوصول إلى أبعد محطة ممكنة".

ويبحث بايرن عن مدرب جديد خلفا لتوماس توخيل الذي سيرحل في نهاية الموسم، وكان رانجنيك هو المرشح الأبرز بعد أن قرر تشابي ألونسو البقاء مع باير ليفركوزن وقرر يوليان ناغلسمان البقاء مع منتخب ألمانيا.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب بايرن، روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي والفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد الإسباني.