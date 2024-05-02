رقم سلبي عمره 10 أعوام يخيف اتحاد جدة

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يخشى اتحاد جدة التعرض إلى خسارة عاشرة في الموسم الحالي عندما يواجه منافسه أبها في الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ويحل الاتحاد ضيفا على أبها في مدينة الأمير عبدالعزيز بن سلطان الرياضية بأبها ويحاول الاقتراب من المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة بينما يسعى صاحب الأرض إلى الخروج من مرا\كز الهبوط إذ يفصل بينه وبين الابتعاد عنها نقطتان.

وخسر الاتحاد 9 مباريات في الموسم الحالي وكانت أمام الهلال والشباب والأهلي في الذهاب والإياب وأمام النصر وضمك والرائد، فيما يعد أكثر موسم خسر فيه الاتحاد في نهاية المسابقة هو 2018 – 2019 حينها خسر 14 مواجهة يليه موسم 2019 – 2020 بـ 13 هزيمة وموسم 2013 – 2014 بعشر خسائر.