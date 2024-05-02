لاعب ليفربول: صلاح "صادق" وتصرفه "حمى" الفريق

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أشاد غلين جونسون لاعب ليفربول السابق برفض محمد صلاح الحديث عن خلافه مع مدربه الألماني يورغن كلوب خلال تعادل الفريق مع وست هام.

وظهر صلاح وهو يتفوه نحو كلوب قبل دخوله بديلا في مواجهة ليفربول ووست هام والتي انتهت 2 – 2.

وأبان كلوب بعد اللقاء أن الأمور انتهت وأصبحت على ما يرام بينما أبدى صلاح غضبه بعد المباراة بقوله للإعلاميين وهو مغادر الملعب "إن تحدثت ستشتعل النيران" دون الإفصاح عما جرى بين الطرفين.

وبحسب غلين جونسون الذي لعب لليفربول بين 2009 و2015 فإن صلاح حما الفريق برفضه الإفصاح عن مشكلته مع كلوب.

وقال جونسون: أقدر صراحة صلاح لأنه لو قرر الحديث بكل ما يدور في رأسه فإنه سيكون الخاسر الوحيد وحينها الجميع سيلومه. ولذلك يجب أن يمتنع اللاعبون عن إجراء مقابلات عندما يكونون في حالة غضب أو لحظة خروجهم من الملعب كتغيير أو طرد لأن الحديث حينها سيكون من القلب وهناك بعض الناس الذين لن يقبلوا هذا النوع من الكلام.

وزاد الظهير الأيمن السابق: ما يهمني أنه يعرف كيف يحسب الأمور وأن ما سيقوله سيزعج البعض وأن متأكد نه أفرغ غضبه غي مكان آخر لذلك أنا أحترمه. وأعلم أن الجماهير والإعلام كان يودهم أن ينطق بكل شيء ولكن ها شيء لا يعنيهم وأعلم أن ما قاله للمقربين منه يصب في مصلحة الفريق والمدرب.