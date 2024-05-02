"كاف" يعتمد تأهل نهضة بركان لنهائي "الكونفدرالية" على حساب اتحاد الجزائر

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الخميس أنه تم إخباره بقرارات لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حول مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد الجزائر في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية الأفريقية".

وأوضح اتحاد الكرة المغربي، على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن كاف اعتبر اتحاد الجزائر خاسرا صفر - 3، في المباراة التي كان مقررا أن تجرى يوم الأحد الماضي بالملعب البلدي لبركان.

ورفض الفريق الجزائري دخول الملعب وخوض المباراة بسبب إصرار فريق نهضة بركان على لعب اللقاء مرتديا قميصا لخريطة المغرب والتي تتضمن الصحراء الغربية.

وأشار اتحاد الكرة المغربي أيضا إلى أنه تمت إحالة ملف المباراة للجنة الانضباط التابعة لـ"كاف" لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة، كما أفاد أيضا بتأهل نهضة بركان للدور النهائي في المسابقة القارية، لملاقاة الزمالك المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالمغرب في 12 مايو الجاري، على أن يجرى لقاء الإياب في مصر بعدها بأسبوع.

يذكر أن مباراة الذهاب، التي لم تقم أيضا في الجزائر، فاز بها نهضة بركان 3 - صفر اعتباريا بسبب أزمة خريطة المغرب علي قمصان فريق نهضة بركان أيضا.