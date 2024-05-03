ألونسو: الجميع يتمنى هزيمتنا

دقيقتان للقراءة

قال المدرب الإسباني لباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني لكرة القدم تشابي ألونسو إن "جميع الفرق تريد الفوز علينا" في وقت بات فريقه على بعد ثلاث مباريات لإنهاء الموسم دون خسارة في البوندسليغا في سجل قياسي.

وأوضح نجم وسط بايرن ميونخ وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الاسباني سابقا "الجميع يريد أن يهزمنا، بالتأكيد. لكننا نريد أن نبقى دون هزيمة. كل أسبوع تزداد الأمور صعوبة لكن الهدف أكبر".

وضمن ليفركوزن الذي يحل ضيفا على أينتراخت فرانكورت يوم الأحد، لقب بطل الدوري للمرة الاولى في تاريخه، وبات على بعد ثلاث مباريات من ان يصبح اول فريق يبقى بلا هزيمة في الدوري، وهو إنجاز لم يحققه حتى العملاق بايرن ميونخ.

ومدد ليفركوزن سلسلة مبارياته بلا هزيمة في مختلف المسابقات هذا الموسم الى 47 بفوزه على روما الايطالي 2-0 الخميس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ويملك "فيركسليف" فرصة ذهبية لإحراز ثلاثية تاريخية حيث سيواجه كايزرسلاوترن أيضا في نهائي الكأس المحلية في اول موسم كامل يخوضه الونسو على رأس الادارة الفنية للفريق.

لكنّ بطل المانيا سيخوض مواجهة فرانكفورت من دون مدربه على دكة البدلاء بسبب الايقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وقال "إنه وضع جديد لكن آمل الا يؤثر على الفريق. لست قلقا حيال ذلك".

ورأى الونسو انّ عقوبة ايقافه قد تشكّل افضلية لفريقه من الناحية التكتيكية، مضيفا "من المدرجات، يمكنك ان ترى الصورة افضل، وسوف اكون قادرا على التواصل مع الدكة".

وأضاف "لن استطيع التواصل مع الفريق، لكنهم اذكياء كفاية لاتخاذ القرارات على ارض الملعب بأنفسهم".