أهلي جدة يبتعد بـ "الثالث" برباعية ضمك
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ابتعد أهلي جدة في المركز الثالث بعدما هزم ضيفه ضمك 4 – 1 في المرحلة 30 من دوري روشن السعودي.
وتقدم الأهلي برباعية نظيفة في الشوط الأول سجلها زياد الجهني وفراس البريكان والجزائري رياض محرز والإيفوراي فرانك كيسيه، وفي الشوط الثاني قلص ضمك الفارق بهدف من الكرواتي دوماغوي أنتوليتش كما طرد المدافع الجزائري فاروق شافعي من اللقاء عند الدقيقة 77.
واستطاع الأهلي كسر سلسلة التعثرات المتتالية أمام ضمك في دوري المحترفين بعدما شهدت نتائجه في 6 مواجهات سابقة الخسارة 3 مرات وتعادل مثلها.
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