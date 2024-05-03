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يحتاج الهلال 4 نقاط لحسم الدوري

الهلال يهزم التعاون ويقترب من اللقب

العربية.نت
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واصل الهلال رحلته نحو حسم لقب دوري روشن السعودي بعد فوزه على التعاون 3 - صفر يوم الجمعة في المرحلة 30 من المسابقة.

وتقدم الهلال بهدف المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش قبل أن يضيف سعود عبدالحميد الهدف الثاني في الشوط الثاني من اللقاء ويكمل صالح الشهري بعدها الثلاثية.

وابتعد الهلال عن ملاحقه النصر بـ12 نقطة مؤقتا، إذ يلعب أمام أهلي جدة يوم الاثنين مباراة مؤجلة من جولة سابقة.

واستطاع الهلال بفوزه على التعاون يوم الجمعة إيقاف سلسلة عدم الخسارة الثانية للتعاون في الموسم، إذ هزمه في الدور الأول بعد 6 جولات متتالية دون خسارة قبل أن يكررها في الجولة 30 ويوقف سلسلة أخرى للفريق الأصفر.

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